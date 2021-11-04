В Украине всех патрульных полицейских хотят снабдить боди-камерами. Правоохранители при патрулировании будут обязаны включать их во время работы.

Об этом рассказал во время форума Украина 30. Безопасная община министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Боди-камера – это нагрудная камера (видеорегистратор), которая крепится на полицейскую форму и применяется для фиксации работы правоохранителей.

– Мой личный проект, который я тоже считаю ключевым, – это стопроцентное обеспечение боди-камерами патрульной полиции. Для начала. Ведь больше всего конфликтов возникает на дорогах, именно во время общения с патрульной полицией, — подчеркнул Монастырский.

По его словам, уже со следующего, 2022 года боди-камеры будут в каждом подразделении патрульной полиции.

– Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции будут боди-камеры, и они (патрульные — Ред.) будут обязаны их включать во время общения с гражданами, — объяснил глава МВД.

Он убежден, что таким образом удастся повысить стандарты защиты прав граждан.

Кроме того, в МВД планируют в 2022 году втрое увеличить количество полицейских-офицеров общин (до двух тысяч человек). Это делается для того, чтобы в каждой территориальной общине был такой полицейский-офицер.

В Украине планируют часть средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) отдавать местным общинам. Речь идет о 10% — 30% от штрафов.

С 1 ноября 2021 года в Украине были введены новые правила дорожного движения. Они коснутся как знаков, так и разметки.