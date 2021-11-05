К теплу подключили почти 90% жилого сектора — Чернышев

Почти 90% жилищного сектора Украины подключили к теплоснабжению. В то же время на объектах социальной сферы этот показатель достигает 85%.

Об этом на брифинге сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Наилучшие показатели подключения к теплоснабжению фиксируют в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. В этих регионах отопление есть уже почти в 100% жилых домов.

Между тем Запорожская и Николаевская области подключили к отоплению только две трети, а Херсонская и Одесская — менее половины жилых домов.

Алексей Чернышев объяснил: в этих областях сроки подачи тепла определяются с учетом климатических особенностей регионов.

Отопительный сезон 2021-2022 в Украине начался во второй половине октября. Однако не всегда его старт означает теплые батареи в квартире.

Нередки случаи, когда отопление включили, однако в доме холодно. В то же время владелец жилья вынужден платить за предоставленную услугу в полном объеме, несмотря на то, что тепла в своем доме не чувствует.

Что делать, если отопление включено, а в квартире холодно – читайте в нашем материале.