Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5463 об изменении места регистрации онлайн. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Закон даст возможность оставить в прошлом штамп в паспорте и бумажное приложение к ID-карте.

Теперь территориальные общины смогут вести реестры в электронном формате. Поэтому услуга регистрации места проживания онлайн будет доступна по всей Украине.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что украинцы прямо в приложении или на портале Дія смогут указать адрес, по которому фактически проживают, и получить подтверждение от собственника жилья. По его словам, поданную заявку обработают примерно за сутки.

Кроме того, больше не придется лично идти в военкомат для получения прописки, поскольку электронные реестры обеспечат передачу данных.

А еще благодаря принятому закону социальные и медицинские государственные услуги можно получить без привязки к месту регистрации. Поэтому оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где проживает человек, а не там, где он прописан.

Но место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а только будет сообщать государству о вашем фактическом адресе.