Сбой в работе общественного транспорта Киева — подробности

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего задерживается движение ряда автобусов.

В Киевпасстрансе объяснили, что курсируют не по расписанию автобусы № 21,73,100,101,114 и троллейбусы №29,30,31,47,50,50к по проспекту Маяковского, бульвару Перова, по проспекту Шухевича.

Причиной сбоя в работе стало скопление автотранспорта. На место уже вызвали полицию.

Учитывая такую ситуацию, Киевпасстранс решил ввести оперативное положение №4, которое предусматривает, что транспорт курсирует без соблюдения расписания.

По состоянию на утро 5 ноября в Киеве образовались значительные пробки на Северном мосту, проспекте Романа Шухевича, бульваре Перова, между станциями метро Черниговская и Левобережная, на проспекте Николая Бажана, возле станций метро Осокорки и Позняки.

В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта / 2 фотографии

Традиционно трудно проехать в центре столицы. Пробки стоят на проспекте Победы, возле станции метро Кловская, по улице Жилянской и Набережному шоссе.

В пробке стоят водители на Окружной дороге и улице Вадима Гетьмана.

Источник: Киевпасстранс