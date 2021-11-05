В первые выходные ноября погоду в Украине будут определять антициклон Silvi и циклон Peter.

По прогнозам синоптика Наталии Диденко, на большей части территории страны — без осадков, однако в субботу, 6 ноября, атмосферный фронт циклона немного заденет западные и северные области. Но дожди пройдут преимущественно ночью.

– Дожди немного задержатся днем ​​на северо-востоке. А так, из влажных явлений – преимущественно туманы, – говорит синоптик.

На воскресенье, 7 ноября, Диденко прогнозирует вероятность дождей на западе, а во второй половине дня и вечером – еще и на севере. В центре, на востоке и на юге — без осадков.

В то же время она предупреждает о похолодании 6-7 ноября в большинстве областей до +8 +12 градусов. Только на юге, востоке и в Днепропетровской области тепло еще задержится – здесь будет до +12 +18 градусов.