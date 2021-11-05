Волынская область переходит в красную зону карантина с понедельника, 8 ноября. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

— Государственная комиссия решила установить с 00.00 8 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Волынской области, — написал он в Telegram-канале.

Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питая, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Но эти ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от Covid-19.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие недели в Украине ожидается стабилизация ситуации с коронавирусом.

По его словам, ограничения красной зоны карантина, которая действует в 15 областях и Киеве, начали давать необходимый результат.