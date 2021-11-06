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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы

День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы

6 ноября отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 78 лет назад закончилось чtрное пятно на страницах истории столицы.

Советские войска освободили столицу Украины от врага, находившегося на территории в течение 778 дней.

За этот период исторический центр Киева превратился в руину. Советское командование прибегло к тактике сожженной войны и приказало минировать все важные объекты жизнеобеспечения, мосты через Днепр, отдельные жилые дома, административные здания, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Ко Дню освобождения Киева Факты ICTV подготовили архивные фотографии Киева во время оккупации.

День освобождения Киева: архивные фотографии

Софиевская площадь в 1941 году и сейчас

Софіївська площа 1941

софія київська

Так выглядел нынешний Майдан Независимости

Майдан незалежності у роки війни

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

Успенский собор Киево-Печерской лавры

Успенський собор Києво-Печерської лаври у роки війни

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

Крещатик

На первом фото изображён Крещатик весной 1941 года, еще до прихода немцев. Дальше фото после.

Хрещатик до приходу німців весна 1941
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик до приходу німців весна 1941
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы / 5 фотографий

Корпус Национального университета имени Тараса Шевченко в 1943 году и сейчас

Корпус університету ім Шевченка у роки війни
День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
КНУ ім. Т. Шевченка
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
КНУ ім. Т. Шевченка
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы / 4 фотографии

Город в руинах

київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы / 5 фотографий

Разрушенные мосты

київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы / 2 фотографии

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