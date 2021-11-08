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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Во Львовской области спасатели нашли семью, заблудившуюся в лесу

Во Львовской области спасатели нашли семью, заблудившуюся в лесу

Во Львовской области во время прогулки в лесу к скале Каменный Триног заблудилась семья из трех человек: мужа, жены и их дочери.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели имели с заблудившейся семьей телефонную связь.

К счастью, жителей города Броды нашли на вершине холма через час после сообщения в службу спасения. Семья не нуждалась в медицинской помощи.

К поискам привлекали спасателей 10-й государственной пожарно-спасательной части города Броды, оперативную группу Золочевского районного управления, работников ГП Бродовское лесное хозяйство.

Исчезновение мальчика на Киевщине

Осенью произошел схожий случай в Киевской области. В селе пропал 8-летний мальчик, поиски которого продолжались всю ночь. Подростка нашли на следующий день утром невредимым.

По данным полиции, мальчик разозлился на мать после того, как она поругала его за невыполненное домашнее задание. Ученик не пошел в школу, а потом не явился дома.

Полицейские выяснили, что ребенок к вечеру спрятался в бабушкином сарае, в котором решил переночевать. Мальчика нашли правоохранители утром, когда он проснулся и собирался искать новые приключения.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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