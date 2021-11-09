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Факты / Украина / Общество

Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко дню украинского языка и письменности

Мария Степанюк
український прапор

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября. Праздник был основан в 1997 году указом президента Украины.

Дата Дня украинского языка и письменности приходится на православный праздник – день чествования преподобного Нестора-летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его работы начинается письменный украинский язык.

На протяжении веков украинский язык, как и сам украинский народ, подвергался существенным притеснениям и запретам со стороны разных государств.

Сейчас украинский язык имеет государственный статус, но посягательства на него со стороны оккупантов из Кремля и местных украинофобов и русификаторов не прекращаются.

5 интересных фактов об украинском языке:

  • Украинский язык имеет полуофициальный статус в США (округ Кук штата Иллинойс);
  • Самое длинное слово в украинском языке – дихлордифенилтрихлорметилметан;
  • Наибольшее количество слов в украинском языке начинается с буквы П. Наименее употребительной оказалась буква Ф;
  • В украинском языке больше всего синонимов, а именно 45, имеет слово бить;
  • В конце XVI – начале ХІХ ст. в Украине использовалась система письма под названием казацкая скоропись.

Также Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку ко Дню украинского языка и письменности.

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