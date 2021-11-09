Радиодиктант национального единства-2021 традиционно начнется 9 ноября, в День украинской письменности и языка, в 10.00.

Трансляция будет проходить не только в радиоформате, но и на телеканалах и диджитал-платформах Общественного, а также на Фактах ICTV.

Спецэфир Общественной студии будет транслироваться на общенациональном телеканале UA: Первый, а также на его ютуб-канале и сообществе в Facebook.

Кроме того радиодиктант будет звучать на волнах Украинского радио, его странице в социальной сети, а также на радио Культура.

Трансляция будет проходить и на странице ХХІ радиодиктант национального единства в Facebook.

В этом году текст радиодиктанта написал и прочитает писатель Юрий Андрухович.

К методической работе над Радиодиктантом национального единства присоединилась также украинский языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Национального университета Киево-Могилянская академия и ведущий научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Лариса Масенко.

В течение суток участники радиодиктанта могут прислать свои тексты на почтовый адрес: Киев, 1001, Крещатик, 26, Украинское радио или на электронный адрес: rd@ukr.radio.

Текст диктанта для проверки обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.

Имена победителей объявят в течение 1-2 месяцев.