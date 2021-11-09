Киловатт-часы вместо кубов: когда украинцы будут платить за газ по новой системе

С 1 мая 2022 года объемы потребленного газа в квитанциях будут указывать не в кубометрах (куб. м), а в киловатт-часах (кВт-ч).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. По его словам, в Европейском Союзе потребители платят не за кубометр газа, а за количество энергии, которую можно получить при его сжигании. Поэтому такую ​​же практику решили ввести в Украине.

— Газ отличается по количеству энергии, выделяемой при сгорании. Разница калорийности газа в разных регионах может достигать 4%, поэтому потребители больше не будут переплачивать за недостаточно калорийный энергоресурс. Кроме того, потребители будут вести учет газа и электричества одинаково – в кВт-ч. Это сделает удобным сравнение стоимости обоих энергоресурсов и позволит выбирать между ними при приготовлении пищи, подогреве воды или отоплении, — объяснил Немчинов.

По словам заместителя министра энергетики, для перехода на новую систему не нужны новые счетчики. Потребители и дальше ежемесячно будут передавать показания в кубических метрах.

Оператор газораспределительной сети будет отвечать за перевод потребленного объема газа в кубах в объем потребленной энергии. А поставщики газа будут получать данные о потребленном ресурсе в энергоединицах.

Поэтому в квитанции поставщика будет указана цена не за кубы, а за энергоединицы.

2 ноября Верховная Рада приняла закон, которым изменила систему учета газа в Украине. Учет природного газа в энергетических единицах должен обеспечить более корректное и справедливое ценообразование и облегчить составление энергетического баланса предприятий.