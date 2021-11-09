Ученица киевской школы №125 Виктория Виджак победила на международном соревновании школьников по нейронаукам International Brain Bee. Соревнования прошли в рамках виртуальной конференции Американского общества нейронаук (Society for Neuroscience).

Первое место у Виджак стало лучшим результатом Украины за 10 лет участия в конкурсе.

Из-за пандемии соревнования прошли в онлайн-режиме, а в нем приняли участие не только национальные чемпионы в 2021 году, но и в 2020-м. Кроме Виктории Виджак Украину представлял победитель национального Нейроконкурса Остап Шийка – студент второго курса Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Украинцы соревновались с мозговедами из 31 страны. Задания состояли из теоретических вопросов, определение структуры на изображениях препаратов мозга, диагноз пациентов по видеозаписям и историям болезней.

— Финальным этапом были ответы на вопросы перед жюри из ведущих ученых мира, где наши чемпионы добрались до пятерки лучших, — отметили в пресс-службе Института физиологии им. О. Богомольца.

Виджак кроме победы также отметили специальным призом за самый высокий результат в нейроанатомии и нейрогистологии. Второе и третье места завоевали Ахмед Адам Бин Разман из Малайзии и Энтони Клоновски из Канады.

В октябре Факты ICTV рассказывали о восьмилетней жительнице Бразилии Николь Оливейре, которая открыла 18 астероидов. Девочка работает над поиском астероидов дома за компьютером, к которому подключены два больших монитора.

Источник: Институт физиологии им. А. Богомольца

Фото: Ukrainian Brain Bee