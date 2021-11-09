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Факты / Украина / Общество

Температурная аномалия в Украине: днем резко похолодает, ночью – теплее

Валентина Летяк
осінь, хлопець, чоловік

Синоптики предупредили, что сегодня, 9 ноября, воздушные массы с северных широт принесут в Украину похолодание. Причем, на Западе и Севере страны будет наблюдаться аномальный ход температур.

Аномалия заключается в том, что ночь и утро будут теплее дня. То есть днем температура будет снижаться.

По прогнозам синоптиков, утром будет +6, а поздним вечером 0 градусов, а дальше еще ниже.

– В центре несколько теплее +3 +8, а на Юге и Востоке +5 +10. В Карпатах холодно – немного ниже 0, причем здесь уже ждем мокрого снега, – сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, в западных областях небольшой дождь, осадки будут ночью и первую половину дня в южной части страны.

А в Сумской и Харьковской областях – небольшая вероятность мокрого снега. На остальной территории Украины без существенных осадков.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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