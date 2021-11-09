В Киеве утром 9 ноября произошел очередной сбой в работе общественного транспорта. Несколько маршрутов автобусов и троллейбусов курсируют с опозданием из-за скопления автотранспорта.

По данным Киевпасстранса, в частности, задерживается движение автобусов №21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к. Керченская площадь – проспект Шухевича – проспект Бандеры.

На место вызвали полицию. Введено оперативное положение №4, то есть движение транспорта без соблюдения расписания.

Пробки в Киеве по состоянию на 9.45 наблюдаются на проспекте Лобановского, бульваре Леси Украинки, улице Жилянской, на проспекте Победы и на Воздухофлотском проспекте.

Тянучка наблюдается на проспекте Степана Бандеры и Северном мосту, а также на бульваре Перова, проспекте Шухевича и Броварском проспекте.