Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о закрытии границ Бельгии для вакцинированных граждан Украины.

— Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинированы, — написал Кулеба в социальной сети Twitter.

Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися.#ВакцинуйсяТаМандруй Усі умови в’їзду до Бельгії і перелік визнаних вакцин https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Остальные граждане Украины могут попасть в Бельгию лишь в том случае, если цель поездки — “важная”. На данный момент Бельгия признает четыре вакцины, признанные в ЕС — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Covishield. В то же время китайскую вакцину Sinovac – нет.

въезд в Бельгию возможен: по сертификату вакцинации в приложении Дія (его международная версия);

не предусмотрен въезд в Бельгию: по бумажному свидетельству ВОЗ (желтый сертификат), выданному семейным врачом.

9 ноября Европейский Союз принял решение исключить Украину из списка стран, гражданам которых разрешены туристические поездки в ЕС. Это решение не означает тотального закрытия границ, ведь каждая страна-член ЕС будет самостоятельно принимать решения о пересечении своей границы.

Тогда же Посольство Украины в Королевстве Бельгия сообщило, что Украину исключили из перечня стран, которым разрешен въезд в страну с целью путешествия.

Таким образом, сохранили возможность для путешествий для вакцинированных граждан Украины следующие страны: Кипр, Эстония, Хорватия, Дания, Чехия, Австрия, Бельгия и Нидерланды.

В МИД Украины настоятельно рекомендуют туристам во время планирования поездок посетить сайт ведомства с интерактивной картой, где собрана вся информация о вакцинах, с которыми пускают в ту или иную страну и условиях въезда.