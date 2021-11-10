Уже четыре европейских страны – Кипр, Эстония, Хорватия и Нидерланды – остались открытыми для путешествий украинцев, несмотря на то, что Евросоюз исключил Украину из зеленого списка. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленый список Евросоюза – это список стран, граждане которых могут свободно путешествовать в ЕС в условиях пандемии без дополнительных ограничений. Накануне из этого списка стран зеленой зоны исключили Украину из-за ситуации с Covid-19.

Для украинцев это решение означает введение временных ограничений на несущественные поездки в ЕС (например, туристические).

Решения ЕС об исключении из зеленой зоны являются только рекомендациями. В дальнейшем каждая страна-член Евросоюза на национальном уровне решает, применять ли новые ограничения.

Уже четыре страны решили не ограничивать поездки граждан Украины, в том числе и в туристических целях.

Кипр

По словам Дмитрия Кулебы, Кипр стал первой страной Евросоюза, которая осталась открытой для путешествий украинцев (в том числе и в туристических целях).

Условия въезда:

1. Полная вакцинация от Covid-19. Кипрская сторона признает вакцины: Janssen (Johnson&Johnson Vaccine), Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

2. Невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета в сертифицированной лаборатории на территории Украины. По прибытии на Кипр такие пассажиры должны сделать в аэропорту еще один ПЦР-тест (за свой счет). До получения отрицательного результата теста пассажир будет находиться на самоизоляции.

Эстония

Второй страной ЕС, не закрывшей границы для путешествий украинцев, стала Эстония.

Как отметил Кулеба, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для граждан, полностью вакцинированных от коронавируса препаратами: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca, Vaxzevria, Covishield, CoronaVac.

Граждане Украины, которые не прошли полный курс вакцинации и направляются в Эстонию для работы, обучения или на основании спецразрешения, должны сделать ПЦР-тест (за 72 часа до въезда) или быстрый текст на антитела (за 48 часов до въезда). После этого такие украинцы еще должны отбыть 10-дневную самоизоляцию.

Хорватия

Третьей страной ЕС, которая остается открытой для путешествий украинцев, несмотря на исключение нашей страны из зеленой зоны, является Хорватия.

Для въезда в эту страну украинцы должны предоставить один из документов:

• отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до въезда) или быстрый тест на антиген (сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы);

• сертификат о полной вакцинации от Covid-19 (вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen/Johnson&Johnson).

• медицинскую справку о выздоровлении от коронавируса и получении одной дозы вакцины в течение 8 месяцев с момента заражения вирусом;

• документ о положительном результате ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, который подтверждает, что лицо выздоровело от Covid-19 (тест должен быть проведен за предыдущие 365 дней); или справку о выздоровлении, выданную врачом.

При отсутствии этих документов гражданин Украины должен находиться на самоизоляции в Хорватии до сдачи Covid-тестов за свой счет.

Нидерланды

Эта страна также сохранила возможность путешествий для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Как уточнил Дмитрий Кулеба, с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации от Covid-19, для въезда потребуется и отрицательный тест. Это может быть ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до вылета, или же антиген-тест, сделанный не более чем за 24 часа до вылета.

Все условия въезда в ту или иную страну доступны на сайте Консульской службы Украины.

О том, что Украина будет исключена из зеленого списка ЕС для путешествий, стало известно 5 ноября. Причиной является ухудшение эпидемической ситуации с Covid-19 в нашей стране.

Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, после исключения Украины из зеленого списка безопасных для путешествий стран тотального закрытия границ для украинцев не будет.

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Источник: Дмитрий Кулеба, Консульская служба Украины