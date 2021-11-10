Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять в целом законопроект о запрете рекламы электронных сигарет.

Речь идет о документе № 4212, принятом нардепами в первом чтении весной этого года.

Законопроектом вносятся изменения в статью 22 закона Украины О рекламе. Согласно этим изменениям, нормы и ограничения, уже действующие в отношении табачных изделий, предлагается распространить также на электронные сигареты и жидкости, используемые в таких сигаретах.

– Авторы (законопроекта, — Ред.), руководствуясь приоритетностью сохранения здоровья нации, предлагают запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. По информации Всемирной организации здравоохранения, электронные сигареты создают серьезную угрозу для человека, особенно для детей, подростков и беременных женщин. Кроме того, они увеличивают влияние никотина и ряда токсичных веществ на окружающих, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект № 4212 предусматривает запрет рекламы электронных сигарет и жидкостей к ним:

• на радио и телевидении, в том числе с помощью кабельного, спутникового, цифрового эфирного телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения;

• в научных, научно-популярных, учебных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества, во всех печатных СМИ;

• на транспорте;

• средствами внутренней и наружной рекламы, посредством специальных мер рекламного характера;

• в местах проведения массовых политических, образовательных, религиозных, спортивных мероприятий, а также развлекательных мероприятий для несовершеннолетних;

• в сети Интернет (это ограничение не касается веб-ресурсов, на которые могут попасть только совершеннолетние лица с предварительной идентификацией возраста).

Запрещается размещение изображений электронных сигарет на других товарах, кроме тех, которые связаны с употреблением табачных изделий, зажигалок, пепельниц.

Кроме того, будет запрещено использовать в рекламе каких-либо товаров или услуг изображения электронных сигарет, жидкостей к ним и процесс потребления этих сигарет.

Рекламодатели э-сигарет, жидкостей к ним, обязаны будут направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде курения, потребления электронных сигарет не менее 5% средств, израсходованных ими на рекламирование своей продукции в пределах Украины.

Ко второму чтению законопроекта №4212 нардепы предлагают распространить эти ограничения также на рекламу устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН).

В Украине хотят запретить продавать в супермаркетах и в неспециализированных магазинах алкоголь и сигареты. Соответствующий законопроект №5805 был зарегистрирован в парламенте.

В декабре прошлого года Верховная Рада поддержала усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и используемых для них жидкостей.