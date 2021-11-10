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Факты / Украина / Общество

Солнце и мороз до -9: прогноз погоды в Украине на 11 ноября (карта)

Валентина Летяк редактор ленты
Осінь, осень

Погода в Украине в четверг, 11 ноября, будет сухой и солнечной. Ночью синоптики прогнозируют в восточных областях местами до -9 градусов мороза, а днем максимальные +12 – в Ивано-Франковской области.

В северных областях сегодня ночью и утром -1 -5, днем – от +5 до +8 градусов.

На Юге страны ночью тоже заморозки до 5 градусов ниже нуля, а днем максимум +9.

В Центре в ночное время суток -3 -6, днем потеплеет до +4 +8.

На Востоке Украины ночью будет очень холодно – до -5 -9, а днем +2 +5.

В западных регионах ночная температура будет колебаться в диапазоне -1 -5, днем – от +6 до +12 градусов.

Погода в Киеве 11 ноября также будет солнечной, без осадков. Ночью -2 -4, днем +6 +8.

Погода 11 листопада 2021

Погода в ноябре в Украине и по температурным показателям, и по количеству осадков будет типичной, то есть в пределах нормы.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык прогнозирует до конца месяца снег, но, скорее всего, в Карпатах.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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