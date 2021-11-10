В Украине эксперты и врачи фиксируют признаки стабилизации ситуации с Covid-19. В ряде областей наблюдается снижение динамики госпитализации больных коронавирусом.
Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, ситуация улучшается в тех областях, которые первыми попали в красную зону карантина.
– В красной зоне карантина остается большинство областей Украины, но эксперты и врачи начинают фиксировать первые проявления стабилизации ситуации. Это уже видно по количеству новых случаев, госпитализаций, особенно в регионах, которые первыми попали в красную зону, — подчеркнул Шмыгаль.
Так, за последние три дня наблюдается замедление динамики госпитализаций в: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Херсонской, Харьковской и Черновицкой областях.
В то же время Шмыгаль отметил, что ситуация все еще остается сложной: из более чем 76 тыс. коек, выделенных для больных коронавирусом, заняты почти 52 тыс.
Глава правительства добавил, что в реанимационных отделениях больниц, а также в отделениях интенсивной терапии почти 98-99% больных – невакцинированные граждане.
Кроме того, девять из десяти граждан, попадающих в больницы с коронавирусом, непривиты.
Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, болеющих коронавирусом.
А согласно прогнозу Национальной академии наук, в Украине за последние две недели, вероятнее всего, прошел пик заболеваемости коронавирусом. На это указывает снижение количества новых инфицирований.