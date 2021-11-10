В Киеве временно закрыли две станции метро

В Киеве временно закрыли на вход и выход две станции метро – Золотые Ворота и Театральная. Об этом сообщил Киевский метрополитен.

Журналист Фактов ICTV рассказал, что станции метро могли закрыть из-за сообщения о минировании. Работники Национальной полиции вывели всех пассажиров со станции, а поезда курсируют без остановок.

На станцию метро Театральная прибыли пожарные, однако сейчас нет официальной информации о том, что произошло.

Минирование вокзалов в Киеве

Накануне днем, 10 ноября, произошла волна “минирований” в городе. В Киеве закрыли Центральный и Южный железнодорожные вокзалы, а также Дарницкий вокзал в связи с сообщением о якобы их минировании.

Всех работников и пассажиров вокзала пришлось эвакуировать. Поезда курсировали по обычному графику, однако посадку пассажиров совершали через близлежащие к центральному зданию переходы.