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Факты / Украина / Общество

В Киеве временно закрыли две станции метро

Юлия Захарченко редактор ленты
Метро Києва

В Киеве временно закрыли на вход и выход две станции метро – Золотые Ворота и Театральная. Об этом сообщил Киевский метрополитен.

Журналист Фактов ICTV рассказал, что станции метро могли закрыть из-за сообщения о минировании. Работники Национальной полиции вывели всех пассажиров со станции, а поезда курсируют без остановок.

На станцию метро Театральная прибыли пожарные, однако сейчас нет официальной информации о том, что произошло.

Минирование вокзалов в Киеве

Накануне днем, 10 ноября, произошла волна “минирований” в городе. В Киеве закрыли Центральный и Южный железнодорожные вокзалы, а также Дарницкий вокзал в связи с сообщением о якобы их минировании.

Всех работников и пассажиров вокзала пришлось эвакуировать. Поезда курсировали по обычному графику, однако посадку пассажиров совершали через близлежащие к центральному зданию переходы.

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Фото: Depositphotos

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