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Факты / Украина / Общество

Во Львове с 15 ноября ученики 1-4 классов возвращаются за парты

Валентина Летяк редактор ленты
Школа, школярі, школьники, ученики

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила возобновить очное обучение в школах Львова с понедельника, 15 ноября, но пока только для учеников 1-4 классов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, это решение касается только младших классов, поэтому все остальные карантинные ограничения действуют еще в течение двух недель – до 29 ноября.

– Сейчас мы находимся на перепутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии. Следующую комиссию проведем в пятницу, – подчеркнул Садовый.

Львов перешел в красную карантинную зону 30 октября. А с 1 ноября старшие и младшие классы перевели на дистанционное обучение, детсадики продолжают работу.

Весь список ограничений во Львове после перевода в красную зону — в материале.

Фото: Pexels

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