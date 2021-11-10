Кабинет министров согласовал проект указа об учреждении премии президента Украины Волонтер года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Новую премию хотят учредить для награждения волонтеров, которые осуществили весомый вклад в развитие волонтерского движения и оказание волонтерской помощи.

Премию Волонтер года будут вручать гражданам, оказывающим волонтерскую помощь:

• малообеспеченным, безработным, многодетным, бездомным лицам, а также людям, нуждающимся в социальной реабилитации;

• в сфере ухода за больными, лицами с инвалидностью, одинокими людьми и пожилыми людьми;

• гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера;

• гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, войны на Донбассе, социальных конфликтов, несчастных случаев;

• жертвам уголовных правонарушений, внутренне перемещенным лицам, беженцам;

• в сферах охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия, мест захоронения;

• при организации массовых спортивных, культурных и других мероприятий национального и международного значения;

• для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (природных или техногенных);

• Вооруженным силам Украины, другим украинским военным формированиям, правоохранительным органам и органам госвласти во время особого периода, чрезвычайного или военного положения, антитеррористической операции, войны на Донбассе.

Кабмин должен будет предусмотреть в проектах законов о государственном бюджете расходы на выплату новой премии.

Документ подготовило Министерство социальной политики. Теперь проект указа должен подписать президент Владимир Зеленский.

Призерам Олимпийских игр и их тренерам назначат стипендии президента Украины. Сегодня Кабинет министров утвердил соответствующий указ Владимира Зеленского.