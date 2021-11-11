Может ли Украина выдворить нелегалов в Беларусь – ответ ГПСУ

Нелегальных мигрантов, попавших на территорию Польши, не могут впоследствии изгнать из этой страны согласно европейским нормам. Но в Украине такие правила не действуют, утверждает пресс-секретарь Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко.

– В то же время, конечно, не исключено, что сопредельная страна может отказаться от этого. Но есть дальнейшие механизмы – это собственное выдворение таких лиц или же в страну, из которой они прибыли, или в страну происхождения, – пояснил Демченко.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы подчеркнул, что ситуация на границе Украины с Беларусью остается спокойной и контролируемой – всего за девять месяцев 2021 года на этом участке задержали лишь 13 нелегальных мигрантов.

При этом он отметил, что Украина готовится к тому, что Беларусь может направить потоки управляемых ею нелегальных мигрантов в направлении Украины.

Тем временем в пограничной службе Польши заявили, что ситуация на границе этой страны с Беларусью обостряется ежедневно – за прошедшие сутки там зафиксировали около 500 попыток нелегального пересечения, на месте находится 5 000 нелегальных мигрантов.

В Евросоюзе утверждают, что готовятся ввести новый пакет санкций против Беларуси в ближайшее время. Брюссель считает миграционный кризис своеобразной гибридной атакой и попыткой давления со стороны режима Александра Лукашенко на Европу.