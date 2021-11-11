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Факты / Украина / Общество

Петиция о визовом режиме с гражданами РФ набрала более 25 тыс. голосов

Мария Степанюк редактор ленты
Прикордонна служба України

Петиция на сайте президента Украины о запрете гражданам России въезжать на территорию Украины или введении визового режима с государством-агрессором набрала 25 тыс. голосов за девять дней. Это необходимое количество, чтобы его рассмотрел президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 18:30 11 ноября ее подписали 25 248 человек. Отметим, что для голосования каждой петиции дается срок 92 дня.

петиція

Инициатором петиции выступил активист Сергей Стерненко. Целью петиции он указал на защиту национальной безопасности в условиях войны с Россией.

— Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях длительной вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима, — говорится в петиции.

11 октября 25 тыс. голосов набрала петиция о полном запрете на выступления российских артистов в Украине. Ее инициатором выступил музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию 27 октября. Он отметил, что в Украине уже существует ряд ограничений для артистов, открыто поддерживающих политику и действия Владимира Путина.

Президент перенаправил петицию в СБУ и СНБО.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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