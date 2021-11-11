Петиция о визовом режиме с гражданами РФ набрала более 25 тыс. голосов

Петиция на сайте президента Украины о запрете гражданам России въезжать на территорию Украины или введении визового режима с государством-агрессором набрала 25 тыс. голосов за девять дней. Это необходимое количество, чтобы его рассмотрел президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 18:30 11 ноября ее подписали 25 248 человек. Отметим, что для голосования каждой петиции дается срок 92 дня.

Инициатором петиции выступил активист Сергей Стерненко. Целью петиции он указал на защиту национальной безопасности в условиях войны с Россией.

— Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях длительной вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима, — говорится в петиции.

11 октября 25 тыс. голосов набрала петиция о полном запрете на выступления российских артистов в Украине. Ее инициатором выступил музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию 27 октября. Он отметил, что в Украине уже существует ряд ограничений для артистов, открыто поддерживающих политику и действия Владимира Путина.

Президент перенаправил петицию в СБУ и СНБО.