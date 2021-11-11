Над Украиной сейчас находится антициклон Тильда (TILDA), а потому в пятницу, 12 ноября, украинцев ждет солнечная и довольно теплая погода.

По данным Укргидрометцентра, завтра на территории Украины будет солнечно и без осадков. Хотя кое-где ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха ночью после недавних сильных заморозков (которые кое-где достигали 9 градусов ниже нуля) вырастет. Ночью 12 ноября температура будет составлять от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. Холоднее всего будет на Закарпатье и в восточных регионах Украины (до -3 градусов).

Днем температура на западе Украины составит от +6 до +12 градусов (теплее всего будет на Закарпатье); на севере – до +9 градусов выше нуля; в центре – до +10 градусов; в восточных областях – от +6 до +8 градусов; на юге – до +12-13 градусов, во временно оккупированном Крыму – до +13 градусов.

Ночью и утром 12 ноября в западных и южных областях местами может быть туман. Ветер – преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью будет от -1 до +2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +5-9 градусов тепла.

В Киеве температура ночью составит 0-2 градуса тепла, днем +7-9 градусов.

По прогнозам синоптиков, осадков в Киевской области не будет. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в ноябре в Украине по показателям температуры и осадков будет типичной для этого месяца. И хотя синоптики прогнозируют до конца месяца снег, вероятнее всего, он выпадет в Карпатах.

Температура воздуха в ноябре и декабре будет находиться преимущественно в пределах нормы или даже выше. А потому, по данным синоптиков, на новогодние праздники снега ожидать не стоит.