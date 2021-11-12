У Украины есть шансы отпраздновать Новый год не в красной зоне карантина. Но для этого нужно соблюдать установленные ограничения.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин. По его словам, ослабить карантин в Украине могут после спада заболеваемости Covid-19. Но как скоро это произойдет, зависит от выполнения гражданами рекомендаций Министерства здравоохранения.

– Скорость выхода областей из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от очень многих других факторов. При соблюдении всех рекомендаций, надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в красной зоне, — объяснил Кузин.

Согласно решению Кабинета министров, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 декабря 2021 года. По состоянию на 12 ноября в красной зоне эпидопасности находятся 17 регионов.

Среди них Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области и Киев.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для отмены карантинных ограничений в Украине необходимо, чтобы 70% населения было вакцинировано от коронавируса.