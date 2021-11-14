Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по электронным видам на жительство. Это позволит иностранцам пользоваться публичными услугами онлайн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, документы будут доступны для иностранцев в приложении Дія как аналог паспорта.

— Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн, — отметил политик.

Он добавил, что правительство запустило еще один экспериментальный проект. С его помощью украинцы, имеющие паспорт-книжечку, смогут изменить место жительства в дистанционном формате.

– Проект сделает одну из самых популярных услуг в Украине еще более удобной. Теперь не придется обходить многочисленные кабинеты, – написал Шмыгаль.

По его словам, украинцы могут заполнить заявление на портале Дія, а система автоматически подтянет информацию. Ранее пользоваться этой услугой могли только владельцы паспорта в формате ID-карты.

Шмыгаль отметил, что с декабря 2021 украинцы смогут постепенно переходить на электронное изменение места регистрации.