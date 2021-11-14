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Факты / Украина / Общество

Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство

Юля Захарченко редактор ленты
Денис Шмигаль

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по электронным видам на жительство. Это позволит иностранцам пользоваться публичными услугами онлайн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, документы будут доступны для иностранцев в приложении Дія как аналог паспорта.

— Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн, — отметил политик.

Он добавил, что правительство запустило еще один экспериментальный проект. С его помощью украинцы, имеющие паспорт-книжечку, смогут изменить место жительства в дистанционном формате.

– Проект сделает одну из самых популярных услуг в Украине еще более удобной. Теперь не придется обходить многочисленные кабинеты, – написал Шмыгаль.

По его словам, украинцы могут заполнить заявление на портале Дія, а система автоматически подтянет информацию. Ранее пользоваться этой услугой могли только владельцы паспорта в формате ID-карты.

Шмыгаль отметил, что с декабря 2021 украинцы смогут постепенно переходить на электронное изменение места регистрации.

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Фото: Правительственный портал

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