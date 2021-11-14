Украинские правоохранители открыли уголовное производство из-за ночного обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, обстрел населенного пункта квалифицировали по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По этой статье грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Как известно, обстрел Невельского произошел в ночь на воскресенье, 14 ноября (около 01:30). Российско-оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм (запрещенные Минскими договоренностями).

Под снаряды попали жилые дома местных жителей, расположенные на улице Молодежная.

По данным МВД, во время обстрела было повреждено 9 домов (три из них полностью разрушены).

Известно, что под завалами в одном из разрушенных домов оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Их спасали сотрудники ГСЧС.

Нарушение законов войны: из-за обстрела оккупантами села на Донбассе открыто производство / 9 фотографий

Также под обстрел попали санитарные автомобили Вооруженных сил Украины, а один военнослужащий (водитель-санитар) был тяжело ранен.

В селе работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая последствия обстрела.

Как сообщал главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный, на постоянной основе против Украины на оккупированном Донбассе воюют более 2 тыс. российских военных. При этом кадровые генералы и офицеры РФ занимают в оккупационных формированиях ключевые командные должности.

Фото: МВД Украины, Павел Кириленко