Украинские правоохранители открыли уголовное производство из-за ночного обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, обстрел населенного пункта квалифицировали по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По этой статье грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Как известно, обстрел Невельского произошел в ночь на воскресенье, 14 ноября (около 01:30). Российско-оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм (запрещенные Минскими договоренностями).
Под снаряды попали жилые дома местных жителей, расположенные на улице Молодежная.
По данным МВД, во время обстрела было повреждено 9 домов (три из них полностью разрушены).
Известно, что под завалами в одном из разрушенных домов оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Их спасали сотрудники ГСЧС.
Также под обстрел попали санитарные автомобили Вооруженных сил Украины, а один военнослужащий (водитель-санитар) был тяжело ранен.
В селе работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая последствия обстрела.
Как сообщал главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный, на постоянной основе против Украины на оккупированном Донбассе воюют более 2 тыс. российских военных. При этом кадровые генералы и офицеры РФ занимают в оккупационных формированиях ключевые командные должности.
Фото: МВД Украины, Павел Кириленко