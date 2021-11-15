70 украинцев попали в тюрьмы ОРДЛО за период перемирия – Денисова

Список попавших в тюрьмы ОРДЛО украинцев увеличился на 70 человек за год и три месяца действия так называемого режима тишины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Две стороны договорились в Минске, что не стреляют. В этот период список граждан Украины, которые попали в тюрьмы, увеличился на 70 человек. То есть процесс продолжается и их уже 301, – подчеркнула Денисова.

По данным омбудсмена, среди этих людей 30 – женщины и 44 – военнослужащие. Она добавила, что 301 украинец – это лишь те, о ком известно благодаря тому, что они не потеряли связи с родственниками.

Также украинский омбудсмен напомнила, что на данный момент 258 граждан Украины числятся в списке пропавших без вести на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

В октябре представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКХ) Алексей Арестович сообщил, что позиция Кремля не позволяет разблокировать обмен.

Ранее украинская делегация в ТКГ призвала Россию ускорить подготовку к обмену пленными.

Источник: Дом