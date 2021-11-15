Винницкая область переходит в красную зону

В Винницкой области 18 ноября с 00.00 устанавливается красный уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла сегодня на внеочередном заседании Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Какие ограничения предполагает красная зона:

запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;

однако этот запрет не будет действовать, если 100% работников и посетителей заведений и мероприятий вакцинированы от коронавируса;

для вакцинированных граждан также не действуют ограничения на пользование транспортом межрегионального сообщения.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины работают в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических правил.

По состоянию на 15 ноября в красной зоне находятся 17 областей и город Киев. Желтыми остаются две области – Кировоградская и Тернопольская.

Более подробно об ограничениях красной зоны карантина читайте в материале.