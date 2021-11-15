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Факты / Украина / Общество

Винницкая область переходит в красную зону

Валентина Летяк редактор ленты
карантин в україні

В Винницкой области 18 ноября с 00.00 устанавливается красный уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла сегодня на внеочередном заседании Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Какие ограничения предполагает красная зона:

  • запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
  • однако этот запрет не будет действовать, если 100% работников и посетителей заведений и мероприятий вакцинированы от коронавируса;
  • для вакцинированных граждан также не действуют ограничения на пользование транспортом межрегионального сообщения.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины работают в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических правил.

По состоянию на 15 ноября в красной зоне находятся 17 областей и город Киев. Желтыми остаются две области – Кировоградская и Тернопольская.

Более подробно об ограничениях красной зоны карантина читайте в материале.

Фото: УНИАН

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