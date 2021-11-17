Согласно проекту распоряжения КГГА относительно повышения тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, стоимость студенческого проездного билета без ограничения поездок предлагается установить на уровне 1 495 грн (без стоимости носителя электронного билета). Сейчас он стоит 650 грн.

Это означает, что обычной академической стипендии не будет хватать на проездной.

В настоящее время студенты дневной формы обучения высших учебных заведений, учащиеся в академиях, университетах и ​​институтах по специализации бакалавр, магистр и аспирант ежемесячно получают 1 300 грн. Повышенная стипендия составляет 1 600 грн.

Если с 1 января 2022 года утвердят новые тарифы, стоимость студенческого билета на 46 поездок составит 333,5 грн (сейчас 145 грн), на 62 поездки –446,5 грн (195 грн), на 92 поездки – 658 (287,5 грн) ), на 124 поездки – 880,5 (385 грн).

Стандартный проездной на все виды транспорта без ограничения поездок обойдется в 2 990 грн.

В Государственной регуляторной службе 17 ноября подчеркнули, что столичные власти должны с ними согласовать вопрос повышения тарифов на проезд в Киеве.

Нарушение требований регуляторного законодательства является основанием отмены принятого решения через суд.

Фото: Київський метрополітен