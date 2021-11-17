В Херсонской области на одном из полигонов подготовки возле административной границы с временно оккупированной территорией Крыма прошли батальонные учения украинских военных с боевой стрельбой и привлечением авиации.

По данным Командования объединенных сил ВСУ, в учениях принял участие батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

Во время тренировок пехотинцы с помощью армейской авиации дали отпор врагу, пытавшемуся прорвать оборону, умело совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и блокировали продвижение основных сил противника на территорию.

В ВСУ отметили, что во время тренировок военные смогли попрактиковать ведение боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в приближенных к боевым условиям.

Во время учений проверили уровень подготовки офицеров, сержантов и солдат, при необходимости в их действия вносили поправки и корректировали.

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Командующий объединенными силами ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что тактические учения — неотделимая составляющая процесса поддержания боеспособности подразделений. По его мнению, военные справились с поставленными задачами, а цель тренировок достигнута.

Фото: ВСУ