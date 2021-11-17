Стоимость проезда в общественном транспорте Киева были вынуждены повысить, поскольку выросли цены на электроэнергию, топливо и другие расходные материалы.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

– Хотел бы еще раз отметить, что это вынуждено. У нас действительно сложная ситуация и себестоимость заоблачная. Втрое за этот год поднялась себестоимость электроэнергии, увеличилась смета топлива. В таких условиях у нас транспорт является дотационным. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли пользоваться общественным транспортом. И поэтому для них проезд останется 12 грн при наличии Карточки киевлянина, — отметил он.

Виталий Кличко добавил, что стоимость проездного на 50 поездок будет меньше – примерно 14-15 грн за одну поездку. Мэр столицы объяснил, что на такие вынужденные шаги пошла не только столица, но и другие города, в частности Львов.

В Киеве с 1 января 2022 года существенно вырастет стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Одна поездка обойдется до 20 грн.

У пассажиров останется возможность купить месячный проездной билет со скидками. В обращении также оставляют проездные билеты, которые используются с момента их активации (рассчитаны на 24, 48 и 72 часа).