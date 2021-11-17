Шмыгаль призывает местные власти вернуть очное обучение в школах

Школьники должны вернуться к очному формату обучения, поскольку большинство учителей уже вакцинировались от коронавируса.

С соответствующим призывом к местным властям во время заседания правительства обратился премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинированы, и мы благодарны им за такую ​​ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты, — заявил он.

Тем временем киевские школьники вернутся за парты уже со следующей недели. Это касается всех учеников – от 1 до 11 классов столичных школ.

По состоянию на 17 ноября в красной зоне карантина находятся 17 областей и город Киев. Согласно постановлению правительства №1236, в регионах, относящихся к этому уровню эпидопасности, разрешается работа учебных заведений при вакцинации 100% педагогов и персонала заведения.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от прививки против коронавируса.