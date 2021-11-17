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Факты / Украина / Общество

Штрафы от 3,4 тыс. грн: Рада установила ответственность за продажу лекарств детям

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
ліки

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5123-1 о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях по установлению ответственности за продажу лекарств малолетним.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов. Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается лицо, не достигшее 14 лет.

Документ предусматривает установление штрафов за продажу (в том числе через интернет) и доставку лекарственных средств малолетним лицам в размере 3,4 – 5,1 тыс. грн. За повторное такое нарушение штраф будет составлять 5,1 – 6,8 тыс. грн.

Кроме того, закон №5123-1 предусматривает ответственность за продажу лекарств в аптеках без рецепта (если препарат того требует). За это предусмотрен штраф в размере от 850 до 1,7 тыс. грн.

Повторное совершение такого нарушения в течении предусматривает штраф в размере от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что эта инициатива направлена ​​на ограничение доступа подростков к лекарственным средствам.

Поскольку, согласно статистике, в 60% случаев дети-самоубийцы используют лекарства, чтобы покончить с собой. Для них это самый доступный способ суицида.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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