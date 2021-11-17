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Факты / Украина / Общество

Украина вышла на плато заболеваемости Covid-19 – Шмыгаль

Юлия Соколова редактор ленты
денис шмигаль

На сегодняшний день Украина вышла на плато заболеваемости Covid-19. Практически во всех областях снижается и количество новых случаев инфицирования коронавирусом, и количество госпитализаций.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Статистика, которую мы получаем сейчас, показывает, что Украина вышла на плато заболеваемости. Практически во всех областях фиксируется снижение и новых случаев, и новых госпитализаций, — подчеркнул он.

В то же время Шмыгаль отметил, что хотя ситуация и стабилизировалась, пока рано говорить о том, что все регионы, которые находятся в красной зоне карантина, скоро из нее выйдут.

– Но ситуация стабилизировалась. Сыграли свою роль и карантинные ограничения, и увеличение количества вакцинированных. Но главное – это самоотверженная работа украинских медиков, – добавил Шмыгаль.

Фото: Правительственный портал

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