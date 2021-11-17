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Факты / Украина / Общество

Украина укрепляет западную границу бригадой быстрого реагирования Нацгвардии

Мария Степанюк редактор ленты
Бригада швидкого реагування Національної гвардії

Для защиты западной границы Украины отправились подразделения по быстрому реагированию Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

– Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. На данный момент ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе накалилась после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они попытались штурмом перейти границу, но он оказался неудачным, и они разбили там лагерь.

11 ноября стало известно, что границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии, полицейских и 15 вертолетов.

Позже Кабмин принял решение выделить Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для обустройства государственной границы колючей проволокой типа Егоза. Целью выделения средств указали укрепление обороноспособности государства.

Фото: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

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