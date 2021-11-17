Для защиты западной границы Украины отправились подразделения по быстрому реагированию Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

– Безопасность границы объединяет нас в единый кулак! Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. На данный момент ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе накалилась после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они попытались штурмом перейти границу, но он оказался неудачным, и они разбили там лагерь.

11 ноября стало известно, что границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии, полицейских и 15 вертолетов.

Позже Кабмин принял решение выделить Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для обустройства государственной границы колючей проволокой типа Егоза. Целью выделения средств указали укрепление обороноспособности государства.

Фото: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины