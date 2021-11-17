В Украине в этом году на государственном уровне будет отмечаться Международный день волонтера. Соответствующий проект распоряжения с планом мероприятий сегодня утвердил Кабинет министров.

Международный день волонтера будет отмечаться 5 декабря.

Утвержденный правительством план мероприятий, в частности, предусматривает создание к этой дате координационного совета по содействию развитию волонтерской деятельности.

Кроме того, запланированы: мероприятия по чествованию волонтеров (их должны провести областные советы и КГГА); проведение разнообразных информационно-просветительских мероприятий, лекций, круглых столов; показ фильмов; организация выставок фотографий, дискуссий, онлайн-марафонов; обнародование на сайтах органов власти и СМИ тематических материалов, посвященных волонтерам.

Все эти меры должны способствовать популяризации волонтерской деятельности.

К празднику хотят подготовить теле-, радиомарафоны, тематические волонтерские курсы. Марафоны по волонтерской деятельности продлятся 2-3 часа.

Министерство образования и науки Украины, Министерство обороны, учебные заведения и общественные объединения должны разработать до 10 декабря тематические и информационные материалы о волонтерах, погибших в борьбе за независимость Украины. Кроме того, планируются встречи с семьями погибших волонтеров (для определения и решения возникающих у них проблемных вопросов).

Международный день волонтера (International Volunteer Day) отмечается ежегодно 5 декабря. Праздник был основан в 1985 году по инициативе Генассамблеи ООН.

Недавно Кабинет министров утвердил проект указа об учреждении премии президента Украины Волонтер года. Ею будут награждать волонтеров, которые внесли весомый вклад в развитие волонтерского движения и оказание волонтерской помощи.