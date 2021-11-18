Кибербуллинг на Херсощине: дети создали фейковую страницу 8-классницы в сети

В одной из школ Скадовского района Херсонской области жертвой кибербуллинга стала ученица 8 класса. Одноклассники создали фейковую страничку девочки в Instagram (Инстаграмм).

Они тайком фотографировали школьницу и выкладывали ее фото на странице с сообщениями нецензурного характера, а также рисовали непристойные вещи.

Все это они обсуждали в Telegram-чате класса, куда у ученицы не было доступа.

Только после вмешательства полиции фейковую страницу удалили, а родителей двух создавших ее одноклассников привлекли к административной ответственности. Составлены админпротоколы по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях – буллинг (травля) участника образовательного процесса. Со школьниками провели воспитательные беседы.

Девочка до последнего скрывала отношение к ней одноклассников, но когда увидела фейковую страницу с непристойностями на своих фото, рассказала матери. Женщина пошла в школу, чтобы выяснить ситуацию, а руководство учебного заведения обратилось в полицию. Проверка подтвердила факт кибербуллинга в отношении школьницы.

Ювенальные полицейские установили, что часть класса была враждебно настроена против одноклассницы, причина – девочка не местная, переехала в село всего три года назад. По крайней мере, так они объяснили.

А о фейковом аккаунте знали все ученики класса и охотно обсуждали это в Telegram-чате.

Более того, выяснилось, что школьники создали две фейковые страницы, которые после огласки сразу же удалили.

Причастных к буллингу детей поставят на учет в полицию.

С начала года в Херсонской области полиция составила 28 админпротоколов относительно буллинга в учебных заведениях. Поэтому для анонимных сообщений детей о таких фактах в школах создали специальный чат-бот в Telegram.

Для этого в поиске необходимо набрать: Ювенальная превенция Xepcoнщины https://t.me/ChildpolicekhersonBot и оставить свое сообщение. Эту информацию мгновенно получают работники ювенальной превенции.