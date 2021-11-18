Украинские туристы, которые с середины октября не могли вылететь из Турции из-за трагической гибели одного из членов их группы, сегодня вернутся в Украину.

Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Сегодня эти украинские граждане вернутся на Родину… Граждане возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина, — подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что дипломатические учреждения Украины в Турции смогли договориться с местными правоохранительными органами и судмедэкспертами об ускорении досудебного расследования дела.

Именно из-за расследования гибели гражданина Украины и проведения экспертиз украинские туристы застряли в Турции. Теперь их отпустят домой.

Что известно о ситуации с туристами и гибели украинца?

15 октября этого года группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья прилетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе (это маршрут для пешеходного туризма на юге страны).

А уже 17 октября один из членов группы погиб. Как сообщила одна из туристок, он совершил самоубийство.

Тело погибшего вернули в Украину, где 22 октября похоронили. В то же время другие украинские туристы (а это еще семь человек) не смогли вылететь из Турции домой из-за следственных действий. Местный суд запретил им покидать территорию страны до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Туристы жаловались, что у них заканчиваются деньги и что они могут потерять работу. К решению ситуации подключились дипломатические учреждения Украины в Турции.

Подробнее об этих событиях и реакции украинских дипломатов – читайте в материале.