Украинский Женский Конгресс и StarlightMedia анонсируют национальный опрос относительно политического и экспертного представительства женщин в медиа.

Опрос охватит как женщин-эскпертов и политиков, так и редакции СМИ. Его цель — оценить текущее состояние проблемы и ключевые причины, по которым пока не удалось достичь равного представительства женщин и недискриминационного освещения их профессиональной деятельности.

Результаты исследования лягут в основу рекомендаций для работы журналистов и редакторов и будут открытыми для использования всеми заинтересованными сторонами.

В октябре 2021 года в Украине состоялся первый MediaForShe Congress – событие, объединившее представителей и представительниц украинской медиаиндустрии в диалоге о возможностях производителей контента в содействии гендерному равенству.

Одной из фокусных тем мероприятия стало равное представительство экспертов и политиков в общественно важных программах и материалах.

Украинский Женский Конгресс как ключевая площадка для представительства и адвокации профессионалок в сфере государственного и регионального управления, экспертов и представительниц секторов, что стереотипизируются в пользу мужчин, присоединился к диалогу с медиа ради поиска лучших решений в преодолении проблемы.

С целью качественного исследования текущего взаимодействия и проблем в освещении украинскими СМИ деятельности политиков и экспертов Украинский Женский Конгресс и StarLightMedia проведут опрос.

Он будет состоять из двух частей: опросника для самих политиков и экспертов, и анкеты для сотрудников и сотрудниц СМИ. Опрос начинается 18 ноября и продлится две недели — до 2 декабря 2021 года.

— В 2017 году мы инициировали всеукраинское обсуждение темы равенства женщин и мужчин. Так был создан Украинский Женский Конгресс – постоянно действующая публичная платформа для диалога, обсуждения проблем, поиска их решения и возможности для женщин и девушек поделиться своими историями. И когда платформа по продвижению гендерного равенства создана, а истории успеха женщин найдены, ключевую роль начинают играть медиа как каналы коммуникации, как популяризаторы этого равенства, — говорят соинициаторы Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк, Светлана Войцеховская, Мария Ионова.

Соинициаторы добавляют, что женщинам посвящается лишь около четверти медиаматериалов, а истории о них чаще отражают устойчивые гендерные стереотипы.

— Наша же задача — эти стереотипы развеивать. Поэтому в партнерстве со StarlightMedia анонсируем совместную инициативу – опрос и подготовку рекомендаций для редакций относительно надлежащего представительства женщин в медиа. По результатам опроса мы совместно подготовим рекомендации для редакций. Так будет создана еще одна возможность для медиа — лучше строить свою редакционную политику и учитывать гендерный баланс в медиаконтенте, — говорят соинициаторы Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк, Светлана Войцеховская, Мария Ионова.

Следующим этапом обработки результатов исследования станет разработка рекомендаций для гендерно сбалансированной работы редакций в освещении важных государственных и региональных процессов.

— От начала работы над темой гендерного равенства, планирования MediaForShe конгресса вместе с нашими партнерами из ООН Женщины, для нас было важно, чтобы этот диалог приводил к реальным действиям. Для этого нам нужны конкретные шаги, новые стандарты редакционной работы, которые будут стимулировать изменения – как в контенте, так и в обществе. Мы убеждены, что партнерство — это лучший путь для поиска качественных решений, и с радостью объединяем усилия с Украинским Женским Конгрессом в этом проекте. Мы верим, что результаты исследования и рекомендации, которые будут созданы на его основе, станут вспомогательным ориентиром для работы всех неравнодушных медийных редакций, — отметил СЕО StarlightMedia Александр Богуцкий.

Политики и эксперты могут присоединиться к опросу здесь: https://docs.google.com/forms/d/1RVtceiHGMV-8A6gnglCW9nZmQbVqLKAxWy5eqdcIRkQ/edit

Анкета для сотрудников и сотрудниц медиа здесь: https://docs.google.com/forms/d/1aAl0e85F-iQUFhyAdinkO-F7ZUus3bVXV8_QBU7KE6E/edit