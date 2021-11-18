В Украине будут вручать Национальную премию имени Бориса Патона за научные достижения и исследования. Кабинет министров уже согласовал все формальные вопросы, связанные с ее введением.

Так, правительство на своем заседании 17 ноября согласовало положение о премии, положение о комитете, описание почетного знака и описание диплома лауреата премии.

Национальная премия имени Бориса Патона – государственная награда, которую будут вручать за:

• выдающиеся научные исследования, которые положительно влияют на общественный прогресс, способствуют развитию гуманитарных, естественных и технических наук;

• разработку и внедрение новых технологий, материалов, техники, методов лечения и профилактики заболеваний;

• работы, которые вносят существенный вклад в решение проблем охраны окружающей среды и экологической безопасности;

• создание учебников для учреждений общего среднего образования, профессионального или высшего образования.

Премию будут присуждать каждый год по результатам конкурса. Ее лауреатами могут стать граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства.

Национальная премия имени Бориса Патона может быть присуждена только один раз за жизнь, а также посмертно.

В центре на лицевой стороне почетного знака, которым будут награждать лауреатов, изображен бюст Бориса Патона. По кругу будет нанесена надпись: Национальная премия имени Бориса Патона.

На оборотной стороне будет изображена развернутая книга на фоне шестерни, выше которой – стилизованное изображение атома. По кругу эти изображения будет обрамлять лавровый венок.

Следует отметить, что в апреле 2021 года Верховная Рада приняла решение о переименовании Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона. Тем самым решили увековечить память великого украинского ученого.

Борис Патон – ученый, доктор технических наук, президент Национальной академии наук Украины, первый награжденный отличием Герой Украины. Он умер в августе 2020 года на 102 году жизни.