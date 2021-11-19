На предпоследние выходные в ноябре нагрянут дневные и ночные дожди. Пасмурная погода продержится до понедельника, 22 ноября.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха немного повысится по сравнению с предыдущей неделей. Столбики термометра преимущественно будут показывать от +6 до +10 градусов по Цельсию.

Дневные и ночные дожди охватят ряд регионов Украины. Среди них – восточные, южные и частично центральные области страны.

В северных, западных и частично центральных областях днем ​​не будет осадков, однако ближе к ночи дожди охватят всю территорию регионов.

Кроме того, значительно усилится ветер во всех городах. Его скорость будет составлять от 7 до 12 м/с, местами даже до 14 м/с.

Температура днем ​​на юге – от +10 до +13, на востоке – от +5 до +7, в центре – от +8 до +10, на севере – от +7 до +9, на западе – от +8 до +10. Согласно прогнозу, холоднее всего будет в восточных, северных и центральных областях.

В субботу, 20 ноября, в Киеве не ожидается существенных осадков. По данным Укргидрометцентра, дожди начнутся ближе к ночи и продержатся до утра.

Температура воздуха днем ​​в городе немного повысится – столбики термометра будут показывать от +8 до +10 градусов, а скорость ветра составит от 7-12 м/с.