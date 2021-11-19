В ближайшее время Киев может выйти из красной карантинной зоны, если будет наблюдаться положительная динамика относительно ситуации с распространением коронавируса.

Местные власти надеются на уменьшение Covid-госпитализаций и заполненности коек в медицинских учреждениях столицы. Об этом городской глава Киева Виталий Кличко рассказал в интервью одному из украинских изданий.

— Больницы заполнены больше чем на 66%. Койки с кислородом заполнены на 71%. А 10 ноября, когда были пиковые показатели, заполненность коек с кислородом составляла почти 80%, — отметил мер.

По его словам, в Киеве наблюдается тенденция к уменьшению загруженности коек, в частности, кислородных. В настоящее время город приближается к нижнему порогу красной зоны.

Мер столицы выразил надежду, что Киеву удастся избежать введения полного локдауна. Сейчас для приема Covid-пациентов в 33 больницах определено более шести тыс. коек.

Кличко отметил, что подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек, а также в городе есть более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Если будет необходимость, тогда в Киеве могут развернуть еще 5,5 тыс. коек дополнительно, отметил мер города. Однако в настоящее время ее нет, а если позитивная динамика сохранится, столица может выйти из красной зоны.