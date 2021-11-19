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Факты / Украина / Общество

Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве – глава ГУР

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Задержание Вагнера

Обсуждать проведение какой бы то ни было специальной операцией, которая проводится Главным управлением разведки Министерства обороны Украины – недопустимо.

Такое мнение выразил председатель ГУР Кирилл Буданов в комментарии на одном из ток-шоу.

По его словам, подобных ситуаций не происходило ни в одной из стран мира.

— Не столь важно, идет ли речь о задержании вагнеровцев, или о какой-либо другой операции. Их на данный момент – десятки, поверьте мне. Если кто-то считает, что я ошибаюсь, пусть назовет хоть одно государство мира, где возможно подобное расследование. Единственный слив, который был допущен моим ведомством – это спасение людей в Афганистане, но это была полугуманитарная миссия, — заявил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что глава офиса Андрей Ермак не имеет полномочий отдавать приказы о переносе спецоперации, либо отдавать какие-либо другие приказы. Буданов также подчеркнул, что и у него нет полномочий выполнять приказы председателя администрации президента.

Он добавил, что Главное управление разведки не является следственным органом, чтобы определять чью-либо роль в сливе информации иностранным спецслужбам, либо заниматься какими-либо другими расследованиями.

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Председатель разведслужбы также прокомментировал публикацию журналистами одного из телеканалов секретной информации об операции по Вагнеровцам.

Он также добавил, что находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, потому не владеет информацией, передавали ли эти бумаги в ГУР, либо подавались ли какие-либо другие запросы по этому поводу.

Фото: Sputnik Беларусь

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