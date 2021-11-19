Продажа завода Большевик на Шулявке открыла новые перспективы перед девелоперами – кардинально изменить заброшенный микрорайон столицы площадью в 35 га почти в центре города, учитывая лучшие западные практики развития мегаполисов.

В свое время завод Большевик был промышленным гигантом, но сейчас полностью потерял свою промышленно-экономическую мощь и является фактически заброшенной территорией посреди столицы.

Продажа завода на аукционе положила конец его предыдущей ипостаси существования как серой промышленной зоны и направилась к дальнейшей перспективе – превращению в микрорайон нового типа, где сочетается жилое и бизнес-пространство.

Мы решили исследовать, как в современном западном мире превращают старые промышленные зоны в новые комфортные кварталы, и какие концепции и подходы для этого используются.

На Западе давно господствует мнение, что промышленные зоны в городских границах в ХХІ ст. полностью утратили свою актуальность. Поэтому все цивилизованные страны активно ревитализируют их под новый тип застройки.

Главными принципами такой застройки являются безопасность, инклюзивность и создание максимального комфорта для всех, преимущество пешеходных зон над вездесущими автомобилями.

Не менее важна и экологичность – свободное пространство между застройками превращается в общественное пространство с парками и зелеными зонами отдыха.

Каждый квадратный метр здесь максимально используется с пользой во благо всех. Поэтому в современных просторах нет гигантских свободных площадей и пустырей между домами.

В последние десятилетия в Украине (да и на постсоветском пространстве в целом) тоже пытались претворять в жизнь некоторые элементы этой концепции.

Но это скорее антипримеры того, как подобное можно делать. Буча и Ирпень рядом с Киевом стали классическими примерами дискомфортных скоплений новостроек без развитой инфраструктуры, транспортной развязки.

Это города, в которых фактически отсутствуют рабочие места, перегружены больницы, школы и детские сады, и где жители часто вынуждены не только сами ежедневно добираться за 30-40 км в столицу на работу, но и возить туда детей в школу, и так же в конце дня добираться домой.

Это классический неправильный пример постройки исключительно спальных районов и городков, которые, по сути, кроме дискомфорта для проживания, еще и перегружают соседние города и районы пробками и наплывом работников.

Совершенно очевидно, что возведение целого строительного квартала очередных примеров некачественной бетонно-стеклянной застройки без инфраструктуры и комфорта на месте Большевика невозможно. А это значит, что у города и будущего застройщика, который будет работать на этой территории, остается только один выход – ревитализировать это пространство согласно новым концепциям и подходам.

По новым стандартам и принципам люди должны жить, работать и проводить досуг на одном месте, не отходя далеко от своего дома.

Они не должны ежедневно тратить драгоценные часы свободного времени на дорогу туда и обратно, стояние в пробках, усиливая нагрузку на и без того неприспособленную к такому трафику городскую инфраструктуру.

Вполне логично, что на площади в 35 га (и даже меньше, с учетом того, что часть территории под 5-м цехом отойдет городу для достройки Шулявской развязки), должны быть построены не только комфортные и безопасные жилищные дома, но и развитая инфраструктура.

Здесь должны функционировать сеть магазинов и супермаркетов, детских садов и школ, зон отдыха и развлечений для детей – от игровых площадок и скверов до спортивных площадок и центров досуга.

В этом же микрорайоне взрослые должны иметь качественный сервис – не только для возможности покупать максимально необходимое в магазинах и супермаркетах для ежедневного быта, но и место для качественных развлечений – кинотеатры, клубы, библиотеки, пиццерии, кафе, гостиницы, спортклубы, места для выгула собак, прогулок на велосипеде и пеших маршрутов.

То есть такие зоны должны быть рядом с домом или соседним кварталом или микрорайоном, концентрироваться вокруг них, а не быть разбросанными по всему городу.

Люди должны иметь возможность комфортно отдохнуть от работы и провести время с семьей так, чтобы у них каждый раз не возникало желания уехать от места сна для отдыха в другой район города.

Европейские подходы градостроительства показывают, что при качественном планировании каждый новый микрорайон становится излюбленным местом проведения досуга жителей этого микрорайона.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что на Западе при описании новых микрорайонов указывают не только количество новых жителей в новых зданиях, но и рабочих мест, которые сгенерирует этот микрорайон.

Ведь для поддержания его жизнедеятельности, для работы в магазинах, парикмахерских, киосках по ремонту одежды и обуви, салонах красоты и спортзалах, школах и детсадах — необходимы специалисты.

И их совокупное наличие на Западе воспринимается как признак того, что новый район – живой, эффективно функционирует и развивается и никогда не станет депрессивным или мертвым. От концепции застройки городов спальными районами, где люди только спят после работы и едут днем ​​в офисные или промышленные районы на работу, там уже давно отказались.

Воплощение этих концепций можно увидеть на примере двух городов – Хельсинки и Мюнхена. Там за последние годы ревитализировали старые промышленные зоны, а на их месте построили совершенно новые многофункциональные микрорайоны, созданные по упомянутым выше принципам.

В столице Финляндии сейчас показательно развивается новый островной район Яткясаари (Jätkäsaari). Этот район входит в зону реконструкции Западной гавани, которая предусматривает реконструкцию приморских хельсинских районов в ближайшие десятилетия.

Раньше это была типичная портовая промышленная зона, где жилая застройка существовала только в северной части района. Большую часть площади острова занимали складские помещения и соответствующая инфраструктура.

Начиная с 2017 года, население начало резко расти, и от порта остался только пассажирский терминал. От всей грузовой инфраструктуры решили избавиться в пользу создания полноценного жилого района.

Что будет на месте Большевика: как в Европе превращают старые промышленные зоны в комфортные пространства / 2 фотографии

При этом Яткясаари очень плотно – и необычно для нас, застраивается новыми домами. Здесь их планируют возвести не менее 650, да еще таким образом, чтобы дома создавали замкнутое пространство, которое будет защищать их и дворы от морского ветра.

Но это не превращает район в бетонное гетто – в кварталах между домами создается парковая зона общей площадью 20 га.

В новом районе планируют расселить не менее 20 тыс. человек. Кроме жилых домов, на острове уже работает торговый центр, гостиница Clarion, офисные центры, библиотека, в дальнейшем планируется достроить крытый бассейн и спортивно-развлекательные центры, молодежный театр, художественную студию.

С материковой частью города район уже соединен двумя трамвайными линиями.

В немецком Мюнхене не менее интересен для сравнения микрорайон Паркфиртель Гизинг, который также можно сравнивать с нашим Большевиком. Когда-то это была территория бывшей промзоны Агфа.

Одно время ее заселили высотной застройкой, но впоследствии решили превратить в парковый городок с современными малоэтажками. Дома здесь расположены в гигантской парковой зоне в окружении многочисленных деревьев.

По вышеупомянутому принципу местные власти переделывают бывшие районы-муравейники в комфортные зоны проживания и работы.

Как видим, на Западе сознательно избрали политику превращения больших микрорайонов с безликими высотными многоквартирными зданиями в комфортные жилые просторы самодостаточных микрорайонов.

И было бы хорошо, если бы наша власть подталкивала застройщиков на создание нормальных микрорайонов с комфортными условиями проживания и работы.

В таком случае противостояние местных общин с застройщиками прекратится, сами девелоперы перестанут восприниматься негативно, а их проекты станут свидетельством прогресса и положительных преобразований города.

Сейчас девелоперы – владельцы старых промышленных зданий на Шулявке – имеют уникальный шанс застроить территорию под Большевиком согласно современным тенденциям комфортного проживания и работы.