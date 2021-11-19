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Факты / Украина / Общество

В Киеве на 1 тыс. женщин приходится всего 856 мужчин

Валентина Летяк редактор ленты
чоловік і жінка

Во Всемирный день мужчин, который отмечают 19 ноября, Главное управление статистики в Киеве приводит интересные цифры мужского населения столицы.

По состоянию на 2020 год в Киеве было 1,3 млн мужчин, то есть 46,1% от постоянного населения.

Это значит, что представительниц прекрасного пола в столице больше – на 1 тыс. женщин приходилось всего 856 мужчин.

И эти мужчины не спешат с браком, ведь средний возраст женитьбы – 34,2 года, а зарабатывают они в среднем 18 373 грн в месяц.

В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни киевлян мужского пола составляет 69,05 года.

Общая статистика относительно населения Киева по состоянию на 1 октября:

  • в столице проживало 2 954 564 человека – это население;
  • с начала года киевлян стало меньше на 7616 человек;
  • остается существенным превышение количества умерших над новорожденными – на 100 умерших 71 рождение.
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Фото: Depositphotos

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