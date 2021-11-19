Во Всемирный день мужчин, который отмечают 19 ноября, Главное управление статистики в Киеве приводит интересные цифры мужского населения столицы.

По состоянию на 2020 год в Киеве было 1,3 млн мужчин, то есть 46,1% от постоянного населения.

Это значит, что представительниц прекрасного пола в столице больше – на 1 тыс. женщин приходилось всего 856 мужчин.

И эти мужчины не спешат с браком, ведь средний возраст женитьбы – 34,2 года, а зарабатывают они в среднем 18 373 грн в месяц.

В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни киевлян мужского пола составляет 69,05 года.

Общая статистика относительно населения Киева по состоянию на 1 октября: