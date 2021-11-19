Во Львове школьники вернутся к очному формату обучения уже с понедельника 22 ноября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Решение о возвращении учеников 5-11 классов за парты приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Но пока рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания Covid-19, — отметил Садовой.

Он добавил, что также возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

Но Андрей Садовой подчеркнул, что Львов не выходит из красной зоны. Поэтому все мероприятия могут проходить при полной вакцинации организаторов и участников.

На днях мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что с 22 ноября столичные школьники вернутся к очному обучению.

По состоянию на 19 ноября Киев и Львов находятся в красной зоне карантина. Согласно постановлению правительства №1236, в регионах, относящихся к этому уровню эпидопасности, разрешается работа учебных заведений при вакцинации 100% педагогов и персонала заведения.