Применяли ток, избивали и насиловали: экс-заключенный о пытках в Изоляции

Станислав Печонкин – бывший заключенный Изоляции. Это незаконная тюрьма, размещенная на временно оккупированной территории Донецкой области.

Он попал в это место 24 января 2017 года, через несколько дней после того, как его взяли в плен. Станислав Печонкин рассказал Фактам ICTV об издевательствах над задержанными и пытках в тюрьме, а также о боевике террористической организации “ДНР” Денисе Куликовском, который возглавлял Изоляцию.

По его словам, как только попадаешь в эту тюрьму, сразу становится ясно, что здесь жесткие правила. Во время допросов на пленных оказывают психологическое давление, занимаются избиением. Бьют заключенных даже после того, как они говорят все, что от них хотели услышать.

– Когда человек даже признал свою так называемую вину, оперуполномоченный прекращает с ним работать, а руководство изоляции, среди которых был и Денис Куликовский, продолжает издеваться. Им это доставляет моральное удовлетворение, особенно когда они пьяные и для них нет никаких ограничений. Неоднократно были случаи, когда люди не выдерживали и умирали от избиений или от других пыток, – говорит Станислав Печонкин.

Он вспоминает, что во время допроса, чтобы выбить из него необходимые показания, применяли электрический ток. Но своей вины Печонкин не признавал. Тогда им занялся Палыч, он же Денис Куликовский – боевик так называемой ДНР, возглавлявший Изоляцию.

Чтобы получить показания от Печонкина, Куликовский приказал не приносить ему еду и воду. Печонкину запретили даже двигаться в камере, он должен был стоять на одном месте. Время от времени к нему приходил Палыч, допрашивал и избивал его.

Станислав Печонкин вспоминает, что самыми страшными были первые дни, когда он только попал в Изоляцию, и еще не было понимания, что будет дальше.

– Потом было уже не так страшно, хотя случалось много разных ситуаций, среди которых дважды имитация расстрела. Но я думал: расстреляют, так расстреляют. Впервые это произошло во время учений боевиков. Нас согнали в подвал, сказали, чтобы мы стали на колени и нас должны были якобы расстрелять. Во второй раз это произошло на день рождения Куликовского, когда они вместе с ФСБ были пьяные. Тогда меня и моих сокамерников позвали, чтобы мы их развлекали, пели для них. Потом они начали нас избивать, а после этого конвоиру приказали нас расстрелять, – говорит бывший заключенный.

Станислав Печонкин говорит, что глава Изоляции Денис Куликовский часто вынуждал работников тюрьмы издеваться над удерживаемыми.

— Сначала они с Куликовским выпивали, а затем ночью могли врываться в камеры, избивать людей, насиловали женщин, мужчин и заставляли их заниматься друг с другом сексом. В тюрьме происходило все, что угодно. Например, меня раздевали наголо, выводили в холодную погоду на улицу и поливали холодной водой, — рассказывает он.

В Изоляции Станислав Печенкин пробыл семь месяцев. Затем у него резко ухудшилось состояние здоровья и его перевели в СИЗО с ненамного лучшими условиями. После этого он находился в плену до освобождения.

9 ноября в Киеве задержали Дениса Куликовского – главного военного преступника, бывшего боевика террористической организации ДНР, главу незаконной тюрьмы Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области.

10 ноября суд избрал Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.