Зеленский вручил государственные награды украинским военным

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими военными и вручил государственные награды.

В Офисе президента отметили, что профессиональный праздник десантников отмечают вместе с Днем Достоинства и Свободы, поэтому эта дата имеет символическое значение.

— Чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую ​​мощную армию, представители которой сейчас здесь, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что для него большая честь поздравить украинских защитников с праздником, поблагодарил военных за службу и пожелал счастья в семье.

– Спасибо за то, что вы делаете каждый день. Желаю, чтобы вы ежедневно чувствовали, что ваша работа приоритетна, а ваша служба – это самое главное, что сейчас в государстве, — убежден он.

Президент вручил украинским защитникам государственные награды за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.